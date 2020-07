Baracita aan het ICC geopend: geweldig gezellig en meteen een succes Sabine Van Damme

11 juli 2020

10u48 14 Gent Meteen een schot in de roos, dat is het minste wat kan gezegd worden van de nieuwe zomerbar Baracita. Het ICC is voor vele Gentenaars een onbekende en vooral ook een onbeminde plek, maar daar zou deze bar wel eens verandering kunnen in brengen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Onder de grote betonnen luifel voor de ingang van het ICC druipt de gezelligheid van de beschilderde ramen. Deze steriele plek werd in geen tijd omgetoverd tot iets leuk. Een tapijt van nep-gras, een hoop tafels, gezellige verlichting, muziek en vooral veel volk op de openingsavond. De organisatoren hadden zich geen betere start kunnen wensen. Het was meteen bakske vol, en Stefaan De Winter, één van de twee bezielers, gaf er dan ook met plezier enkele mini-optredens met zijn Verdammte Spielerei. De zomerbar Baracita blijft tot eind september. En er is meer dan drank en gezelligheid. Binnen in de congreszaal van het ICC komen ook veel artiesten optreden. Onder het motto ‘artiesten voor artiesten’ zorgen Stefaan en co ervoor dat de noodlijdende cultuursector toch iets kan verdienen, aan een optreden voor een zaal waar tot 200 mensen in mogen. De volledige programmatie staat op de Facebookpagina van Baracita, tickets zijn er bij Uitbureau. Baracita is elke dag open tot 01 uur, op weekdagen vanaf 14 uur, in het weekend al vanaf 11 uur.