Banken Citadelpark nog maar eens losgetrokken, politie houdt voortaan toezicht



Sabine Van Damme

23 augustus 2019

19u16 0 Gent Onverlaten hebben in de nacht van donderdag op vrijdag meerdere zitbanken in het Citadelpark uit de grond getrokken. Sommigen werden zelfs dwars over de paadjes gezet. De mensen van de Groendienst zetten ’s ochtends alles weer op zijn plaats, die kennen die ‘grap’ intussen al. “Het gebeurt teveel, de politie zal meer toezicht houden”, zegt bevoegd schepen Astrid De Bruycker.

Zitbanken los trekken in het Citadelpark. Geen kat die begrijpt wat daar grappig of leuk aan is. En toch gebeurde het in de nacht van donderdag op vrijdag. Nog maar eens. “Het gebeurt inderdaad tientallen keren per jaar dat die banken uit de grond worden getrokken”, zucht Astrid De Bruycker, schepen bevoegd voor openbaar groen en dus ook voor het Citadelpark. “Meestal gebeurt het in het najaar, als het studentenjaar weer op gang wordt getrokken. Niet dat we daarmee willen zeggen dat studenten perse de schuldigen zijn. Maar dat de banken in de zomerperiode worden los getrokken, dat gebeurt eigenlijk bijna nooit. En nu dus wel.”

De mensen van de Groendienst maakten er weinig ‘spel’ rond, die kennen het klappen van de zweep intussen wel. Ze plaatsten de banken gewoon netjes terug. Nog maar eens. “Er is momenteel geen mogelijkheid om de banken steviger in de grond te verankeren, met de huidige constructie”, zegt De Bruycker. “Als het Citadelpark wordt heraangelegd, zal daar wel aandacht aan gegeven worden. Dat zullen we ervoor zorgen dat de banken niet meer los kunnen worden getrokken. Maar vandaag zit er niet veel anders op dan ze gewoon terug op hun plaats te zetten.”

Het Citadelpark is sowieso al een ‘hotspot’ voor de politie, en dan zeker op donderdagavond. Voortaan zal dus ook specifiek op de banken worden gelet, door de patrouilles die toch al aanwezig zijn.