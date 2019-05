Bankbediende haalt 60.000 euro van rekening 80-jarige cliënte: 120 uur werkstraf in beroep Jeffrey Dujardin

28 mei 2019

17u29 0 Gent Een 46-jarige vrouw, die werkte als bankbediende, heeft in het Gentse hof van beroep een werkstraf van 120 uur gekregen. E.L., die werkte in een bank aan de Gentse Kouter, had voor bijna 60.000 euro afgehaald van de rekening van een 80-jarige cliënte, via een kopie van haar bankkaart.

In eerste aanleg kreeg L. 12 maanden cel met uitstel en een boete van 24.000 euro. Ze had achter de rug van de 80-jarige vrouw een tweede bankkaart aangevraagd. Gedurende een periode van bijna vijf jaar haalde de dame maar liefst 59.353 euro af. De bejaarde cliënte werd op de hoogte gesteld door de bankdirecteur, die merkte dat er verdacht veel geld van haar rekening verdween.

Beschaamd

De beklaagde zei dat het slachtoffer het zelf vroeg, “Koopt er u ook eens iets mee”, zou ze tegen de bankbediende gezegd hebben. Wat volgens het slachtoffer absoluut niet klopt. De advocaat van L., meester Filip Van Hende, vroeg een werkstraf. “Mijn cliënte kan onder de grond kruipen van de schaamte, het spijt haar enorm. Er is geen zinnige uitleg aan te geven, ze was bang dat ze financieel te kort ging komen”, pleitte haar advocaat.

De procureur-generaal in beroep had geen medelijden met haar en vroeg de bevestiging van straf, “Dit is verwerpelijk, er zijn geen woorden voor”, zei procureur-generaal Coppens. “Dit ondermijnt de werking van de banken, een werkstraf is een onvoldoende signaal.” Het hof gaf de vrouw een werkstraf van 120 uur.