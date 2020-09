Banierpark krijgt lage hagen in strijd tegen sluikstorten Sabine Van Damme

12u44 0 Gent Sluikstorten rond de Gentse Dampoort is een nijpend probleem, en vooral het Banierparkje is daarbij een hotspot. De stad gaat het Banierparkje daarom aanpakken. Door snoeiwerken zal de sociale controle verhoogd worden.

Gemeenteraadslid Veli Yüksel (Open Vld) zegt geregeld klachten te krijgen van buurtbewoners, en hij komt er ook vaak zelf, in de Dampoortwijk. “Het ligt daar bezaaid met afval, vuilniszakjes maar ook grote zaken zoals matrassen. De sluikstorten worden opgeruimd door Ivago, maar het stopt niet. Het is dweilen met de kraan open.”

Groen

Schepen Astrid De Bruycker stelt dat het Banierpark alvast zal aangepakt worden. “We moeten de natuur- en milieuwaarden van het park behouden, want de behoefte aan groen in deze dichtbevolkte wijk is groot. De hoge bomen en struiken aan de achterzijde vormen bovendien een buffer tussen het park en de tuinen van de omwonenden, en geven het park zijn groene uitzicht. Die blijven dus zeker staan. Wat we wel gaan doen is de hoge struiken langs de troittoirs in de Engelbert Van Aerenbergstraat en de Evarist De Buckstraat verwijderen, om zo de zichtbaarheid en de sociale controle te verhogen. We gaan die wel vervangen door lage hagen en beplanting, zodat spelende kinderen niet zomaar de straat op kunnen rennen.”

Yüksel is tevreden met de herinrichting. “De mensen zijn de situatie terecht kotsbeu. Ik hoop ook dat de nieuwe sluikstortcamera’s van de stad zo snel mogelijk op deze locatie zullen worden ingezet.”