Balustrades van appartementsgebouw aan Groenevalleipark dreigen te vallen door storm Dennis Cedric Matthys & Wim Naert

16 februari 2020

12u30 120 Gent De Gentse brandweer heeft delen van het Spinmolenplein in Gent afgesloten. Door storm Dennis dreigen er glazen balustrades van een appartementsgebouw naar beneden te vallen. Vorige week kwamen er bij storm Ciara al stukken naar beneden.

De Gentse brandweer is met het RED-team aanwezig. Dat team is speciaal opgeleid om acties uit te voeren op grote hoogte. Ze trachten de situatie onder controle te krijgen. “Het is moeilijk werken”, laat Alisa Coessens, woordvoerder van de brandweerzone Centrum, weten. “Bijna op elke verdieping is er een probleem, maar vooral op de twaalfde en dertiende verdieping dreigen de balustrades te vallen. Er wordt nog meer regen en wind voorspeld, dus we verwachten problemen. Het is niet eenvoudig voor onze ploegen.”

Bewoners geruststellen

Vorige week vielen er al stukken naar beneden tijdens storm Ciara. De brandweer sloot daarom grote delen van het Groenvalleipark af, maar sommigen respecteren die perimeter niet. “Vandaag kwamen er nog geen panelen naar beneden”, zegt Liesbet De Pauw, woordvoerder van de Gentse politie. “De bewoners die in het gebouw aanwezig zijn, mogen niet meer naar buiten.”

De Gentse politie is momenteel in het gebouw aanwezig om de bewoners gerust te stellen. Ze mogen zeker de liften niet gebruiken. Die moeten vrij blijven voor de brandweer. Diegenen die buiten zijn, mogen terug naar binnen langs de achterkant. Daar is de situatie onder controle.

Later meer.