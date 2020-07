Bakkerij Himschoot op Groentemarkt krijgt make-over: “Het plafond kwam op sommige plekken naar beneden” Jill Dhondt

15 juli 2020

13u21 0 Gent De oudste bakkerij van Gent, Himschoot op de Groentemarkt, opent op vrijdag 17 juli opnieuw de deuren na een grondige renovatie. De winkel was al langer toe aan een grondige opknapbeurt. De inrichting krijgt dezelfde stijl als de winkel in de Elisabethlaan, die nog maar enkele maanden geleden geopend werd, maar behield ook heel wat authentieke elementen.

Het alombekende, piepkleine winkeltje op de Groentemarkt was dringend toe aan een grondige opknapbeurt. De planken stonden op instorten en het plafond kwam op sommige plekken naar beneden. De broodrekken en kasten werden daarom vernieuwd en er werd gesleuteld aan de indeling van de winkel. “Naast onze typische broden zullen we nu ook onze taarten een volwaardige plek in de winkel kunnen geven”, zegt eigenaar Ward Verheyen. “Er werd plaats gemaakt voor een nieuwe koeltoog, maar aan de oppervlakte van de winkel werd niet geraakt. Het is en zal altijd het kleinste bakkerijtje van Gent blijven waar de broden gezellig naast elkaar achter het raam liggen. Ook de recepten van ons brood en gebak zullen we nooit veranderen want dat zijn tradities die in ere gehouden moeten worden.”

Hoe het er vanbinnen uitziet, is nog een verrassing tot vrijdag. Wel geef Ward al mee dat het een samensmelting zal geworden van oud en nieuw. “We hebben de stijl overgenomen van de winkel in de Elisabethlaan. De klanten daar waren enorm enthousiast over de inrichting dus besloten we om de lijn door te trekken in de eerste winkel. Wel hebben we heel wat authentieke elementen behouden zoals de deur die van de winkel naar de kelder leidt of een katrol die we terugvonden tijdens de verbouwingen. Heel vroeger diende dat om zakken bloem van 80 kilogram naar beneden te halen.”

De gevel kan ook een opknapbeurt gebruiken, maar dat is nog even wachten. De gevels van de panden op de Groentemarkt hebben een monumentale waarde waardoor eerst meer onderzoek moet gebeuren naar de algemene staat vooraleer de werken kunnen aanvangen.