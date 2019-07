Bakkerij Aernoudt opent vestiging op Groentenmarkt met gratis croissants Sam Ooghe

10 juli 2019

15u00 0 Gent Liefhebbers van verse croissants moesten woensdagochtend op de Groentenmarkt zijn. Daar werden ter gelegenheid van de opening van het nieuwe bakkerij Aernoudt-filiaal maar liefst 500 croissants uitgedeeld.

Is er in Gent niet al een bakkerij Aernoudt, vraagt u zich misschien af. Inderdaad: alleen al in de Arteveldestad zijn er 23 winkels te vinden. De eerste opende al in 1938. Vandaag, 81 jaar later, gingen de deuren open van het eerste filiaal binnen de historische stadsmuren: op de Groentenmarkt. Om dat te vieren, gingen vanaf 7 uur ‘s morgens 500 croissants gratis de deur uit. En geloof ons: lang duurde dat niet.