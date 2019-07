Bakkerij Aernoudt opent vestiging op Groentenmarkt... en viert met gratis croissants Sam Ooghe

05 juli 2019

19u25 2 Gent Bakkerij Aernoudt opent woensdag een nieuwe vestiging op de Groentenmarkt. De 24e al in Gent, en dat viert de bakkerij - uiteraard - met gratis croissants.

Bakkerij Aernoudt opende de eerste vestiging in Gent 81 jaar geleden: in 1938, om precies te zijn. Intussen zijn er al 23 bakkerijen te vinden in de Arteveldestad, en daar komt volgende week woensdag nog één bij. Op de Kortemunt, aan de Groentenmarkt, zal Aernoudt nog maar eens een winkel openen. Al is het toch een beetje een primeur, want het wordt de eerste vestiging binnen de historische stadsmuren.

En dat mag niet onopgemerkt voorbij gaan, moeten ze bij Aernoudt gedacht hebben. Om 7 uur ‘s morgens zullen namelijk gratis croissants uitgedeeld worden aan de eerste 500 klanten — een feestelijke openingsreceptie zoals het een bakkerij betaamt, dus.