Bakker Martens stopt er mee na drie generaties: “Onze lichamen kunnen de stiel niet meer aan.” Erik De Troyer

06 juni 2019

18u13 12 Gent Bakkerij Martens aan de Tentoonstellingslaan opent dit weekend voor de laatste keer de deuren. De bekende bakkerij die al van kort na de tweede wereldoorlog bestaat wordt overgenomen. “In ons hoofd wilden we nog tien jaar verder doen, maar onze lichamen kunnen de stiel niet meer aan”, zegt bakker Stefan Martens (51).

Kort na de tweede wereldoorlog begon André Martens, de grootvader van Stefan, met de bakkerij. Toen nog gevestigd op het gelijkvloers van enkele huizen. In 1979 nam zoon Dirk de zaak over en vanaf 2001 werd Stefan de zaakvoerder na lang samengewerkt te hebben met zijn vader.

“Ik doe dit nu al 31 jaar en het valt mij toch zwaarder dan verwacht. Eigenlijk zou ik er nog zeker 10 jaar moeten bij doen maar onze lichamen zijn op. Mijn vrouw Sabine kan niet meer meewerken door haar rug en ik heb slechte benen. Mijn dokter zei me dat als ik bleef verder werken zoals ik bezig was ik binnen de twee jaar opnieuw op de operatietafel zou liggen”, aldus Stefan.

De zaak wordt binnenkort overgenomen door Van Hecke, de grote brood- en banketbakkerij die intussen aan vijftien winkels in de ruime regio zit. “Dat het zo ver is gekomen, is eigenlijk toeval. Op een dag verloor ik mijn bakkersgast omdat hij bakkersallergie kreeg. Hij mocht van de ene op de andere dag niet meer werken. Het werd me allemaal te veel en ik stond luidop te vloeken. Net op dat moment kwam mijn leverancier van bloem binnen die zich afvroeg waarom ik zo’n kabaal maakte. Ik heb hem in een opwelling gezegd dat ik mijn zaak van de hand wou doen en dat hij het maar moest laten weten aan eventuele kandidaten. Enkele weken later stond Luc Van Hecke hier met zijn kaartje.”

Desembrood

Desembrood en Franse baguettes waren de specialiteit van de bakkerij Martens. “Ik ben speciaal bij een Franse bakker in de leer gegaan om die op de traditionele manier te leren bakken. De reacties van de klanten op onze beslissing om te stoppen zijn overweldigend. Ze vinden het duidelijk erg, maar het goede nieuws is dat ze ons desembrood wel degelijk nog zullen kunnen kopen. Ik zal namelijk een paar weken aan de slag gaan bij Van Hecke om mijn desembrood te leren bakken.”

Bakkers hebben altijd onmogelijke werkuren en dat was bij Stefan niet anders. “Eén uur ‘s nachts was mijn uur waarop ik begon te werken. Tegen 14 uur zat mijn werk er op. Om 19 uur ging ik slapen en tegen 23.30 uur was ik al weer wakker. Gelukkig had steeds weinig slaap nodig. Ik vrees wel dat ik mij nogal zal moeten aanpassen aan de buitenwereld. Naar het stadscentum gaan, kleren kopen,... dat zijn allemaal zaken die ik nooit deed. Wat mijn toekomst brengt, weet ik nog niet. We nemen nu alles zoals het komt.”

“Als bakker kan men wel degelijk nog zijn geld verdienen. Er is wel een fors startkapitaal voor nodig en dat maakt het lastig voor jonge mensen. Wie gebeten is door de bakkersstiel kan er zeker nog iets van maken. Anderzijds vrees ik wel dat we stilaan evolueren naar een Gent met een paar grote bakkersketens die de meeste bakkerijen runnen en enkel wat speciaalzaken die over blijven.”