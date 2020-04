Bakken rupsen vallen uit de lucht in Sint-Amandsberg: “Je gaat hier best met een paraplu naar buiten” Jill Dhondt

30 april 2020

15u24 0 Gent In de Waterstraat in Sint-Amandsberg vallen er sinds een week bakken rupsen uit de lucht. Het gaat om larven van bladwespen die zich nestelen in de bomen, en door de wind continue naar beneden vallen. Hierdoor krioelen de boomperken, stoep en paaltjes van de rupsen.

Het is het tweede jaar op rij dat de bewoners last hebben van de rupsenplaag, die vorige week terug de kop opstak. Over de hele straat kruipen er miljoenen groene rupsen, op en rond de boomstammen. “Volgens de Groendienst gaat het om larven van de bladwesp”, zegt bewoner Freddy Van Rietvelde. “Die wespen doken vorig jaar voor het eerst op in onze streken, en nestelden zich vooral in de Rabotwijk. Het Citadelpark werd toen ook overrompeld. De insecten zouden hun eitjes enkel in specifieke boomsoorten willen leggen, zoals de smalbladige es in onze straat.”

De rupsen beschadigen niet enkel de bomen, maar zorgen bovendien voor heel wat overlast bij de buurtbewoners. “Als je twee minuten onder een boom staat, krijg je gegarandeerd een rups op jou. Zonder dat je het weet, neem je ze mee naar binnen. Je neemt dus best een paraplu mee als je naar buiten moet.” De wespen leggen hun larven bovenaan de bomen, maar door de wind waaien ze continue weg. Ze proberen terug naar boven te klimmen, en vreten intussen de bomen kaal. Als ze volgegeten zijn, nestelen ze zich onder de grond. Wanneer ze evolueren naar wespen, vliegen ze weg, en komen ze terug om eitjes te leggen in de bomen.

Geen pasklare oplossing

De Groendienst kwam vandaag reeds langs om de larven rond de bomen weg te blazen en te verbranden. “Ze zeiden dat het werk nog twee weken zou duren. Preventief kunnen we niets doen, volgens hen, maar we hebben toch plakband rond de stammen gehangen. We dachten even dat we een oplossing hadden gevonden, want de larven bleven plakken in de tape, maar na een tijdje kropen ze gewoon over elkaar.”