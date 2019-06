Bakfiets voor boodschappen of vouwfiets voor op trein? Naast auto's deelt Dégage voortaan ook speciale fietsen



Erik De Troyer

01 juni 2019

17u26 16 Gent Een plooifiets nodig voor op de trein? Of een bakfiets om inkopen te doen of de kinderen mee te vervoeren? Voortaan kan je die in Gent delen met anderen. Autodeelcollectief Dégage breidt het aanbod namelijk uit van auto’s naar fietsen.

Er zijn tal van autodelers in Gent maar Dégage is wat een buitenbeentje. De vereniging verzamelde eigenaars van auto’s die zelf hun voertuig wilden delen. Ze begonnen met één Volkswagen Golf in 1998. Intussen telt het systeem 220 auto’s en 2.200 gebruikers. Ze breiden nu uit naar fietsen.

“We merken dat ook de auto’s in ons systeem nog vaak geleend worden voor korte afstanden die perfect met de fiets zouden kunnen, bijvoorbeeld om naar de supermarkt te rijden”, zegt Leen Goossens, coördinator van Dégage. “Met een bakfiets gaat dat even snel en is de rit vaak aangenamer. Daarom besloten we om onze leden een alternatief aan te bieden en ook speciale fietsen in ons deelplatform op te nemen: bakfietsen om vrachten of kleine kinderen te vervoeren in de buurt, snelle elektrische fietsen voor iets langere afstanden en vouwfietsen voor gecombineerde verplaatsingen met de trein.”

Zo’n fiets huren kost 2 euro voor 4 uur, 3 euro voor 8 uur of 4 euro voor 24 uur. Men moet zich wel inschrijven, wat 35 euro kost. De stad Gent betaalt dat bedrag in de meeste gevallen terug.

Op dinsdag 18 juni om 20.30 uur is er een infosessie gepland in De Punt (Kerkstraat 108, Gentbrugge). Inschrijven kan op http://www.degage.be/infosessie.