Baden in een bad vol knuffels op de Maakdag van het Industriemuseum Jill Dhondt

25 februari 2020

15u11 0 Gent Het Industriemuseum heeft de gewoonte de schoolvakanties op hun eigen manier in te kleuren: met een Maakdag. Op deze dag kan het hele gezin zich creatief uitleven, in een ongewone setting. Het centrale thema van dit jaar was knuffels, in alle vormen en kleuren.

De Maakdag staat volledig in het teken van drukken, textiel en tinkertechnieken. De kinderen kunnen workshops en doe-opdrachten volgen, met de hulp van hun ouders of grootouders als zij dat willen. Wat er uit de bus komt mogen ze terug meenemen naar huis. Op de bovenste etage konden de kinderen voor een dag dokter Frankenstein zijn, door onderdelen van knuffels met elkaar te combineren en zo tot een geheel nieuwe knuffel te komen. Een verdiep lager mochten ze knuffels inkten en door de pers halen, maar ook kaartjes maken en een toneel met knuffels bijwonen. Op de derde verdieping stond een enorm bad, gevuld met knuffels, waar de kinderen uren konden in liggen. Eens uitgerust konden ze vingerpopjes maken of hun favoriete knuffel later herstellen in de knuffelkliniek. Nog een verdieping lager konden ze genieten van een koekje en een drankje, en op de eerste etage werden knuffels gemaakt van kousen. De kinderen werden letterlijk, toch zeker in het knuffelbad, in de watten gelegd.