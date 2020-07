Babyblauwe togen en glazen broodrekken maar nog altijd even klein: Bakkerij Himschoot op Groentenmarkt in nieuw jasje gestoken Jill Dhondt

17 juli 2020

11u00 0 Gent Himschoot 2.0 kan je het niet echt noemen, aangezien de bakkerij op de Groentenmarkt al meer dan 400 jaar oud is. De winkel werd al ontelbare keren aangepast, maar een grondige renovatie was toch al even geleden. Geen zorgen: heel wat authentieke elementen werden behouden, de winkel kreeg eerder een grondige opknapbeurt.

Naast de vaste klanten passeren er heel wat nieuwsgierige gezichten langs de oude bakkerij op de Groentenmarkt. Ze turen door de ramen, tussen de broden door, naar binnen. De piepkleine bakkerij was de voorbije drie weken gesloten voor verbouwing, en dat was nodig: het plafond viel naar beneden en sommige broodplanken werden enkel nog vastgehouden door snoeppotten. Vrijdag was de winkel voor het eerst weer open, en dat lokt heel wat voorbijgangers.

Door het raam zien ze hoe de nieuwe inrichting werd gemodelleerd naar de Himschoot-winkel op de Elisabethlaan. Ook daar vind je babyblauwe togen en donkere houten rekken. De houten planken op de Groentenmarkt werden ingeruild voor glas, verbonden door goudkleurige steunen. Vroeger stond de besteltoog links, nu vind je hem recht voor je bij het binnenkomen. Links zie je broden liggen, rechts een nieuwe koeltoog. Enkele maanden geleden ging Himschoot in zee met twee bekende patissiers wier creaties al een volwaardige plaats kregen in de bakkerijen in Dok Noord en de Elisabethlaan. Dankzij de renovatie van de winkel in de Groentenmarkt, komen de zoetigheden nu ook daar tot hun recht.

De formule van ons brood en gebak zullen we nooit veranderen want dat zijn tradities die in ere gehouden moeten worden Ward Verheyen

Belangrijk voor eigenaar Ward Verheyen was dat veel authentieke elementen behouden werden, zoals de opgestapelde broden aan de voorramen en de recepten. “De formule van ons brood en gebak zullen we nooit veranderen want dat zijn tradities die in ere gehouden moeten worden”, zegt Ward. “Ook aan de oppervlakte hebben we niet geraakt. De winkelruimte is nog even klein en gezellig als ervoor.”