Baby van gevaarlijke Afrikaanse boscobra gevangen in houtbedrijf haven Wietske Vos Sabine Van Damme

08 augustus 2020

21u39 30 Gent De Gentse brandweer en SOS Reptiel rukten vrijdagmiddag samen uit voor een opmerkelijke samenwerking: ze moesten namelijk een babyboscobra vangen die samen met een nieuwe lading tropisch hout uit Kameroen binnenkwam in een houtdrijf in de Gentse haven. Zo’n slang is overigens niet het enige dier dat ze daar wel eens op bezoek krijgen.

Een pas binnengekomen vracht tropisch hout die bij een houtbedrijf in de Gentse haven werd geleverd vanuit Douala in Kameroen, bevatte een ongenode gast: een nog niet volwassen boscobra, een gevaarlijke slangensoort.

Het team van de brandweer en de organisatie SOS Reptiel kwamen de slang vangen. Nadat de teams een goed uur hadden gezocht tussen het tropisch hout in een hangar van 1.000m², bij een temperatuur van meer dan 32°C, kwam de jonge cobra van 70 cm lang zelf tevoorschijn en konden de mensen van SOS Reptiel het dier op een veilige manier vangen. Het dier verkeerde in goede gezondheid en werd eerst naar de dierenkliniek in Merelbeke gebracht om gecheckt te worden op ziektes, aldus SOS Reptiel op zijn Facebookpagina. (



“Boscobra’s zijn snelle en dodelijke dieren, en hebben een groot verspreidingsgebied in Afrika. Ze kunnen tot 3 meter lang worden en zijn daarmee de grootste cobrasoort. Hun gif werkt vooral op de vernietiging van zenuwcellen”, aldus nog SOS Reptiel.



Andere gasten

Het houtbedrijf krijgt overigens af en toe ook andere gasten op bezoek uit Afrika (zie foto’s onder). Tot nu toe passeerden gekko’s, een speciale kikker, een zweepspin en nog andere spinsoorten de revue. “Het hout komt aan in gesloten zeecontainers”, aldus een anonieme werknemer. “In Kameroen staat het hout soms enkele dagen buiten, middenin het oerwoud, vóór het de containers ingaat. In die tijd kruipen de beesten tussen de spleten naar binnen en als de containers eenmaal afgesloten zijn, kunnen ze er niet meer uit. ’s Winters vinden we enkel dode dieren, vanaf de lente tot herfst leven ze nog.” Volgens de werknemer is het de tweede slang in 20 jaar.