Babbelgat, goestendoener of beuzegeeveuh: een volledig nieuwe collectie van Negenduust met dank aan corona Sabine Van Damme

02 juni 2020

14u04 0 Gent Negenduust, het merk dat in 2014 als allereerste met ‘Gent-producten’ op de markt kwam, pakt uit met een nieuwe collectie met wel 80 stuks. Met dank aan corona. “Door de quarantaine zat ik veel meer thuis dan anders en had ik tijd om na te denken”, grijnst bezieler Thomas Beyls.

Thomas is in het normale leven leerkracht in twee scholen. “Dat, en mijn eigen kinderen naar school voeren zorgde al voor heel veel transporttijd op een doorsnee dag. Dat viel nu allemaal weg, dus ik had tijd over. En ik ben blij én trots dat ik die nuttig gebruikt heb.”

We hebben nog nooit zo in ’t nieuw gezeten als nu, met 26 nieuwe ontwerpen en een paar variaties daarop Thomas Beyls

“Eerst dacht ik, er is al zoveel gedaan, wat kan er nu nog nieuw uitgevonden worden rond onze stad. Maar met de simpelste gedachten kom je soms tot de leukste dingen. Negenduust staat voor designachtige ontwerpen en kwaliteit. Dat is niet veranderd. Maar we hebben nog nooit zo in ’t nieuw gezeten als nu, met 26 nieuwe ontwerpen en een paar variaties daarop. Het is - voor alle duidelijkheid - geen coronacollectie. Het is net als altijd een tijdloze collectie, met leuke woorden als babbelgat, goestendoener, leutemoaker of beuzegeeveuh. Al zeg ik het zelf, ’t is wijs.”

Affiches Genteneir

Thomas ontwierp ook affiches. ‘ier weunt nen echte Genteneir’ staat erop. “Elke vrijdag in juni geef ik 10 van die affiches weg”, zegt hij. “Ik zou het de max vinden dat Gentenaars die aan hun deur hangen. Alle Gentenaars, gelijk wat hun kleur of afkomst is, zodat we wat samenhorigheid kunnen creëren. Ik denk dat dat nodig is in deze tijden, als je ziet wat er in Amerika gebeurt.”

