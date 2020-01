Baasjes wanhopig op zoek naar Tiko die wegliep van het vuurwerk op oudejaar: “De hele avond door hebben we knallen gehoord” Jill Dhondt

08 januari 2020

14u38 36 Gent Tiko, een zesjarige Shih Tzu uit Ledeberg, is op oudejaar weggelopen door het vuurwerk in de buurt. Het hondje is nog steeds niet terecht, tot groot verdriet van zijn baasjes.

“Tiko betekent heel veel voor ons”, vertelt An Willaert met schorre stem. “Hij maakte deel uit van ons gezin, iedereen is er hard van aangedaan dat hij vermist is. Mijn zoon Lander studeert aan de universiteit van Gent, hij zit middenin zijn examens. Elke pauze fietst hij rond in de buurt, in de hoop Tiko te zien.”

An had het beestje op oudejaarsavond meegenomen naar haar broer, in de Ledebergstraat. “Er waren al de hele avond knallen te horen, van bommetjes en van voortijdig vuurwerk. Uit schrik kroop Tiko helemaal achteraan in de badkamer, tot in de douche. Om twaalf uur wouden we met de kindjes naar het vuurwerk gaan kijken. Toen we de voordeur opendeden is Tiko heel snel uit de badkamer geglipt, en door onze benen naar buiten gelopen richting Gentbrugge. We zijn nog een groot stuk achter hem aan gelopen maar op een bepaald punt waren we elk spoor kwijt.”

Bommetjes

Het is de eerste keer dat Tiko wegloopt van huis. “Voorgaande jaren hebben we thuis nieuwjaar gevierd, dat stelde hem mogelijks wat geruster. Bovendien was er dit jaar meer en langduriger vuurwerk dan anders. De hele avond door hebben we knallen gehoord. Mijn broer vertelde zelfs dat er de week ervoor ook al veel bommetjes waren afgestoken in de buurt.”

Dat Tiko wegliep van de luide knallen is voor An deel van een breder probleem. “Vuurwerk afsteken is een gevaarlijke bezigheid, niet alleen voor dieren maar ook voor tweevoeters. Sommige mensen steken vuurwerk in het midden van de straat af, eens ze de lont aansteken hebben ze daar geen controle meer over. Ze denken er niet over na dat mijn kinderen in de gevaarzone kunnen terechtkomen,. Vuurwerk is fantastisch, maar laat het georganiseerd verlopen.”

Tips

An en haar gezin hebben al heel wat flyers uitgehangen, in de hoop Tiko terug te vinden. “We zouden hem super graag terug hebben. We hopen dat de mensen tips kunnen geven zodat we hem terugvinden.” Tiko heeft een vrij lange vacht, bestaande uit wit, donkerbruin en zwart. Het is een mannetje met enkele scheve tandjes en haartjes voor de ogen.

Wie meer informatie heeft kan An bereiken op 0473 38 29 77 of mailen naar awillaert@telenet.be.