Azalea’s voor Moederdag bij bakkerij Vandenbouhede Didier Verbaere

10 mei 2020

13u09 0 Gent Bij Bakkerij Vandenbouhede op de Ottergemsesteenweg in Gent konden klanten zondag niet alleen brood en gebak kopen maar ook mooie azalea’s naar aanleiding van Moederdag.

“Kweker Stijn De Clercq uit Lochristi is een vriend van ons en hij biedt ze hier te koop aan. Zelf verdienen we daar geen cent aan. We doen dit graag uit liefdadigheid en voor alle mensen die niet aan een bloemetje geraken vandaag”, zegt Krista Vandenbouhede.