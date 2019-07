AZ Sint-Lucas introduceert reiskoffer aan ziekenhuisbed: patiënten hebben altijd al hun spullen bij de hand Yannick De Spiegeleir

12 juli 2019

16u08 0 Gent Patiënten die naar een dagziekenhuis gaan voor een kleine ingreep hebben graag altijd hun spullen bij zich: gsm, bril, lenzen, kunstgebit, tablet, … Nu is dit mogelijk in AZ Sint-Lucas: een reiskoffer hangt vast aan het bed en gaat overal met je mee.

“Het inwendig dagziekenhuis is net verhuisd naar een nieuwe locatie en het chirurgisch dagziekenhuis volgt begin volgen jaar. Ter gelegenheid van die verhuis werd ook nagedacht over de persoonlijke spullen van de patiënt", zegt Iny Cleeren, communicatieverantwoordelijke van het AZ Sint-Lucas. “Tot voor kort werd hiervoor een soort winkelkarsysteem gebruikt waarbij je spullen naar een centraal punt werden gebracht. Alleen: die spullen heb je niet onmiddellijk bij de hand als je ontwaakt uit de narcose of als je terug wordt gebracht naar een andere kamer dan waar je voor de ingreep lag. Voor de verpleegkundigen is het dan ook vaak heen en weer lopen om de patiënt zijn items terug te bezorgen.”

AZ Sint-Lucas ging op zoek naar een nieuw systeem dat gebruiksgemak voor de patiënt combineert met efficiëntie voor het personeel. Aangezien op de markt niets ter beschikking was, maakte een student als masterproef een prototype. Dat werd gefinetuned door de firma Cides, gespecialiseerd in product design. De vereisten: een systeem dat meegaat met de patiënt en tegelijk robuust is, hygiënisch, afsluitbaar en makkelijk te gebruiken. Het resultaat: een reiskoffertje dat aan de achterkant van het bed hangt en waar kleren netjes in kunnen opgevouwen worden.