AZ Sint-Lucas en Maria Middelares regelen afhaaldienst voor boodschappen voor personeel op de ziekenhuisparking Sabine Van Damme

25 maart 2020

14u59 0 Gent Het zijn zware tijden voor mensen in de zorgsector. Alle ziekenhuizen doen hun uiterste best om het leven van hun leger dokters, verplegers en andere verzorgende te faciliteren. Het AZ Sint-Lucas laat vanaf vrijdag boodschappen leveren op de parking.

“Onze mensen zetten zich enorm in tijdens deze moeilijke coronaperiode”, zegt woordvoerder Iny Cleeren. “We doen al het mogelijke om hen bij te staan. Zo is er psychologische bijstand voorzien voor wie daar nood aan heeft, maar ook praktisch willen we onze mensen helpen. Omdat we hoorden dat velen na hun shift gewoon niet meer in de winkel geraken, hebben we besloten om met Collect&Go van Colruyt samen te werken. Vrijdag wordt een container geplaatst op de parking, het personeel kon vanaf vandaag bestellingen invoeren. Die boodschappen worden dan twee dagen later geleverd op de parking, waar ze die in een container kunnen oppikken wanneer het hen past.”

Ook het personeel van Az Maria Middelares kan op zo’n dienstverlening rekenen. “Wij werken met Solucious van Colruyt”, zegt Catherine Zenner. “Personeel kan online bestellen, en twee keer per dag komt een vrachtwagen 2 uur lang op de parking staan, waar de mensen dan hun bestelling kunnen afhalen. Dat is na de middag voor de vroege en de dagshift, en ’s avonds van 19.30 tot 22.30 voor de late shift. Bovendien hebben we een automaat met afhaalmaaltijden voorzien voor onze mensen.”