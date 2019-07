AZ Maria Middelares leidt patiënten virtueel rond in operatiekwartier Yannick De Spiegeleir

10 juli 2019

18u47 0 Gent Bezoekers en patiënten van het AZ Maria Middelares kunnen voor een ingreep of operatie vooraf van thuis uit een virtueel bezoek brengen aan het Gents ziekenhuis. Met een VR-bril of een virtuele rondleiding op hun smartphone kunnen ze een kijkje nemen op de spoed, materniteit en in het operatiekwartier.

Helemaal nieuw is de toepassing niet. Begin vorig jaar al lanceerde de Gentse kliniek al een uitgebreide tour voor toekomstige ouders in de materniteit. “Als je weet dat er jaarlijks iets minder dan 1.800 geboortes plaatsvinden en dat we vorig jaar 5.000 unieke bezoekers registreerden, kan je spreken van een succes. In totaal waren er 48.846 views en maken mensen gemiddeld 7 minuten gebruik van de toepassing”, zegt Catherine Zenner, communicatieverantwoordelijke van het AZ Maria Middelares.

Het bewoog het ziekenhuis ertoe om de virtuele rondleiding uit te breiden naar het operatiekwartier. Daarvoor schakelden ze ook de hulp in van de artsen, verpleegkundigen en paramedici die tijdens de rondleiding een woordje uitleg geven om de patiënten zo goed mogelijk te informeren. “Uiteraard gaven onze artsen bij consultatie al een woordje uitleg, maar we merken dat er veel vraag is naar een visuele voorstelling. Het stelt patiënten en bezoekers op hun gemak.”

Meer vertrouwen

Voortaan kunnen patiënten hun hele traject, van aankomst in het ziekenhuis tot in het operatiekwartier, op voorhand afleggen op www.virtueelziekenhuis.be. “Deze innovatieve, visuele voorstelling vormt een mooie aanvulling op onze bestaande communicatiekanalen. We hopen dat de patiënt op deze manier zijn ingreep met nog meer vertrouwen ziet”, vertelt medisch directeur en dokter Ronny Goethals.

Op www.virtueelziekenhuis.be kan je aangeven op welke manier je het ziekenhuis verder virtueel wil verkennen, als bezoeker of als patiënt. Voor patiënten zijn er drie trajecten: een korte voorstelling van de spoed, een uitgebreide tour voor toekomstige ouders,en nu dus eentje voor patiënten die een ingreep zullen ondergaan. Zij kunnen een kijkje nemen in de voorbereidingsruimte, operatiezalen en ontwaakzaal van het operatiekwartier. Ook van de een- en tweepersoonskamers zijn er beelden.

Virtual reality met 360°-beleving

Via een google cardboard of VR-bril kan je de virtuele tour ten volle beleven: bezoekers kunnen dankzij de 360°-beelden rondkijken in de ruimte waarin ze zich bevinden en van de ene ruimte naar de andere wandelen via visuele navigatieknoppen. Tijdens de tour is er mondelinge uitleg van een aantal medewerkers en artsen. Extra informatie is beschikbaar onder de vorm van pop-upschermen. Geen cardboard-bril ter beschikking? Geen probleem, je kan de virtuele wandeling ook aanvatten via computer of mobiel via smartphone of iPad.