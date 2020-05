AZ Jan Palfijn quasi coronavrij: alleen op intensieve zorgen nog 3 beademde patiënten, qarantaine-afdelingen zijn leeg Sabine Van Damme

06 mei 2020

18u28 1 Gent Het AZ Jan Palfijn is het eerste van de vier Gentse ziekenhuizen met volledig lege

COVID-afdelingen. Dinsdag werd de laatste bevestigde patiënt er ontslagen. Enkel op de afdeling intensieve zorgen liggen nog drie COVID-patiënten die beademd worden.

Bij het AZ Jan Palfijn werd de laatste 24 uur werd geen enkele COVID-patiënt meer opgenomen in het ziekenhuis. De laatste patiënt op de speciaal opgerichte COVID-afdelingen werd dinsdag uitgezwaaid. De twee COVID-afdelingen zijn nu volledig leeg en worden grondig gereinigd en gedesinfecteerd.

In het AZ Jan Palfijn werden sinds de start van de corona-epidemie in totaal 75 patiënten opgenomen met COVID-19. 88% van de opgenomen patiënten mochten het ziekenhuis gezond en wel verlaten. 6 patiënten overleden in het ziekenhuis ten gevolge van COVID-19, één bijkomende patiënt overleed in de MUG-ziekenwagen. Momenteel liggen nog slechts 3 patiënten die besmet zijn met COVID-19 op de afdeling Intensieve Zorgen. Er werden sinds begin april ook 3 Limburgse patiënten opgenomen op Intensieve Zorgen: het ziekenhuis betreurt één overlijden onder hen, maar kon ook twee van deze patiënten gezond terug naar Limburg sturen.

Sinds 1 mei alle testen negatief

Het ziekenhuis testte sinds de uitbraak van het coronavirus 856 mensen. Daarvan testten 82 mensen positief op COVID-19. Sinds 1 mei waren alle 113 afgenomen testen negatief. Slechts 10 zorgverstrekkers testten positief sinds begin maart, op een totaal van 1.100 personeelsleden en 160 artsen. Daarvan zijn 7 besmettingen vermoedelijk opgelopen tijdens de zorg van besmette patiënten.

Bestuurder-directeur Ann Wynant is tevreden. “Onze medewerkers en artsen zijn tot het uiterste gegaan om deze gezondheidscrisis het hoofd te bieden, wij zijn hen enorm dankbaar. Het ergste lijkt voorlopig achter de rug en we mogen wel stellen dat ons ziekenhuis, ondanks de 6 overlijdens die we uiteraard betreuren, deze crisis bijzonder goed doorstaan heeft en bemoedigende cijfers kan voorleggen. De geleidelijke heropstart van de reguliere werking van ons ziekenhuis verliep maandag vlot en gestructureerd. Patiënten mogen erop rekenen dat zij in een veilige en rustige ziekenhuisomgeving de best mogelijke zorg krijgen.”