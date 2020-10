AZ Jan Palfijn in Gent start met sneltests voor corona: “Voorlopig enkel voor mensen zonder symptomen die in het ziekenhuis moeten opgenomen worden” Sabine Van Damme

08 oktober 2020

19u20 0 Gent In het AZ Jan Palfijn starten de dokters met de eerste sneltest voor corona. 5.000 tests zijn besteld, dat moet volstaan tot eind dit jaar. “Want de sneltests worden enkel gebruikt voor mensen zonder symptomen, die om andere redenen dan corona moeten worden gehospitaliseerd", zegt Louis Ide, hoofdmicrobioloog.

De sneltest voor corona werkt volgens hetzelfde principe van een zwangerschapstest, en ziet er ook zo uit: komen er twee streepjes, dan test je positief op het coronavirus. “Maar het is, voor alle duidelijkheid, géén zelftest”, zegt dokter Louis Ide, hoofdmicrobioloog. “Ook het aflezen is niet zo eenvoudig als het lijkt, en gebeurt in het labo. Daarom wordt de test in het ziekenhuis afgenomen.” (Lees verder onder de foto)

Het AZ Jan Palfijn heeft 5.000 tests besteld, en gaat die specifiek gebruiken voor patiënten die in het ziekenhuis moeten worden opgenomen om andere redenen dan corona. “Zij hebben dus geen symptomen, maar komen voor bijvoorbeeld een operatie. Om het virus zoveel mogelijk uit het ziekenhuis te houden, worden zij preventief getest. Met de sneltests kunnen we veel meer mensen controleren, en nemen we ook de druk bij de eerstelijnszorg weg. Bovendien weten we binnen het kwartier het resultaat. De sneltest is dus een extra wapen in de strijd tegen het virus.” Eén doos met nieuwe tests werd al geleverd, de rest komt eerstdaags binnen.

De sneltest is nog steeds een neuswisser, al wordt er ook al onderzoek gedaan naar speekseltests. “Het Riziv heeft het gebruik van de sneltest vandaag goedgekeurd,” aldus dokter Ide. “Geen dag te vroeg, want in Palfijn konden we de situatie niet meer de baas met de standaard PCR-tests, met neus- en keelwissers. De sneltest zal goedkoper zijn dan de gewone test. Het klopt dat de sneltests iets minder nauwkeurig zijn dan de PCR-tests, maar ze zijn dus bedoeld voor mensen die geen symptomen hebben. Volgens mij zou dit nieuwe systeem dus ook perfect kunnen gebruikt worden in scholen en rusthuizen, na een positieve besmetting, om de mensen in de directe omgeving te controleren. Dat lijkt mij beter dan scholen of afdelingen sluiten.”