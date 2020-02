AZ Jan Palfijn gestart met elektronisch patiëntendossier Jill Dhondt Sabine Van Damme

20 februari 2020

09u03 0 Gent Het AZ Jan Palfijn is gestart met een elektronisch patiëntendossier in het kader van een doorgedreven informatisering. Het ziekenhuis zal de komende twee jaar begeleid worden om het systeem volledig uit te rollen.

Het elektronisch patiëntendossier Primuz, ontwikkeld door het UZ Brussel, werd reeds geïnstalleerd in het AZ Sint Elisabeth in Zottegem en het Heilig Hartziekenhuis in Lier. Het systeem bevat een medisch dossier met medicatiebeheer, afsprakenbeheer, communicatie tussen diensten en modules voor het operatiekwartier, de spoeddienst en de administratie.

Daarnaast biedt het systeem ook hulp bij het nemen van klinische beslissingen en een portaalfunctie. Het gebruik van Primuz moet de kwaliteit van de zorg verder verbeteren en de samenwerking tussen verschillende zorgverleners ondersteunen.