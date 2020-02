AZ Jan Palfijn Gent behaalt internationaal kwaliteitslabel Jill Dhondt

20 februari 2020

15u43 2 Gent Aan de gevel van het AZ Jan Palfijn hangt binnenkort een NIAZ-Qmentum kwaliteitslabel. Dat label garandeert patiënten en bezoekers dat het ziekenhuis een veilige en goed georganiseerde zorginstelling is.

Het kwaliteitslabel is vier jaar geldig, en werd twee jaar lang voorbereid. Elk deel van de organisatie kreeg een hoge standaard opgelegd als het gaat om veilige en kwaliteitsvolle zorg. Dat resulteerde in vormingen en een kwaliteitsbord per dienst om aandachtspunten in beeld te brengen. Jan Palfijn kreeg het kwaliteitslabel nadat het ziekenhuis gemeten werd aan meer dan 2.800 normen, waaronder handhygiëne, valpreventie en de veiligheid van medische apparatuur.