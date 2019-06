Avondspits draait in de soep op E40 in Gent door zwaar ongeval: nog uren hinder verwacht Wouter Spillebeen

21 juni 2019

18u05 42 Gent Op de E40 in Gent verloopt de avondspits zeer moeizaam. Door een zwaar ongeval zijn de midden- en linkerrijstrook in beide richtingen versperd doordat een motorrijder er over de middenberm ging. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht dat de afwikkeling nog uren zal duren.

Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is nog niet geheel duidelijk. Een motard die in de richting van de kust reed met een bijzitter, reed ter hoogte van de verkeerswisselaar in Zwijnaarde tegen de middenberm. Door de klap ging de motor nadien over de berm. Behalve de chauffeur en de bijzitter, raakte ook een personenwagen bij het ongeval betrokken. De brandweer is ter plaatse om de signalisatie te voorzien en twee ziekenwagens zijn aangereden om gewonden te verzorgen. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is nog niet duidelijk.

Omstreeks 18.55 uur bedraagt de wachttijd richting Oostende vanuit Erpe-Mere een uur. Weggebruikers richting Brussel moeten 45 minuten aanschuiven van voor Sint-Denijs-Westrem.

#E40 Update ongeval Zwijnaarde in beide richtingen: we verwachten dat de afhandeling nog meerdere uren zal duren. Je verliest een uur richting Oostende vanaf Erpe-Mere en 45 minuten richting Brussel van voor St.-Denijs-Westrem. Omleidingen: https://t.co/tLEJxscWTS. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link