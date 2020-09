Autovrije zondag dit keer zonder speciale activiteiten Jill Dhondt

17 september 2020

16u49 0 Gent Op autoloze zondag behoort de stad enkel toe aan voetgangers, fietsers, skaters en steppers. Wagens worden grotendeels geweerd uit de binnenstad. Vanwege de coronamaatregelen biedt de Stad dit jaar enkel extra bewegwijzerde fietsroutes aan, maar geen andere activiteiten voor autoloze zondag.

Op 18 oktober kunnen Gentenaars en bezoekers genieten van straten en pleinen zonder autoverkeer. Auto’s zijn dan voor één dag niet toegelaten in het grootste deel van de binnenstad. Op die manier is het mogelijk om zorgeloos te fietsen en wandelen van het Zuidpark tot het Prinsenhof. Zelfs de fly-over zal die dag afgesloten zijn voor wagens, die worden omgeleid via de stadsring.

Om het coronavirus geen kans tot extra verspreiding te geven, organiseert de Stad dit jaar geen speciale activiteiten. Wel worden er twee extra fietstochten bewegwijzerd langs bekende en minder bekende stukjes Gent. Autovrije zondag is meteen ook een goed moment om de vele wandelingen en fietstochten te ontdekken die Visit Gent, de Fietsambassade Gent en vele andere partners aanbieden. Zo is er de Gentse Fietsenroute langs de favoriete plekken van drie rasechte Gentenaars. Of de Walk Local routes waarin 15 Gentenaars hun lievelingsplaatsen vrijgeven.