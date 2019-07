Automobilist betrapt met 138 km/u in zone 50 SVM

05 juli 2019

17u30

Bron: Belga 4 Gent In Gent is de voorbije nacht gecontroleerd op overdreven snelheid in de Goudstraat en aan Dok Zuid. Eén bestuurder werd betrapt met een snelheid van 138 kilometer per uur, meldt de Gentse lokale politie.

De controles volgden uit verschillende klachten van buurtbewoners over asociaal en gevaarlijk rijgedrag. “Er wordt vooral te snel gereden”, aldus de politie. “Maar ook een verbodsbord wordt vaak genegeerd. Luide muziek uit de auto’s en brullende motoren zorgen dan weer voor geluidsoverlast.”

Aan Dok-Zuid passeerden tijdens de controle 428 voertuigen. 99 bestuurders reden te snel, dat maakt 23 procent.

"Elf overtreders kwamen in aanmerking voor de intrekking van het rijbewijs. De topsnelheid hier bedroeg niet minder dan 138 km/u. Zeven rijbewijzen werden effectief ingetrokken. Van één bestuurder werd het voertuig geïmmobiliseerd toen bleek dat hij geen rijbewijs had en eigenlijk al een levenslang rijverbod op zijn naam had staan."

In de Goudstraat (zone 30) werden 60 voertuigen gecontroleerd. Drie exemplaren reden hier te snel.