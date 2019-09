Autoloze zondag: Dok Zuid autovrij als voorproefje en ook B401 opnieuw afgesloten Erik De Troyer

19 september 2019

15u06 0 Gent Op 22 juli is het opnieuw autoloze zondag en in Gent ziet die er toch wat anders uit dan voorgaande jaren. Het zwaartepunt van de feestelijkheden ligt dit jaar aan Dok Zuid. Het zogenaamd DAMfest geeft een voorsmaakje van hoe dat stuk stadsring er in de toekomst zal gaan uitzien. Dit jaar zijn er delen binnen de stadsring die niet autovrij zijn. De autovrije zone verlaten met de wagen is altijd toegestaan.

Autoloze zondag in Gent dat was vele jaren een feest dat zich afspeelde in het hart van de stad soms met een tweede locatie erbij zoals de B401 en of de Dampoort. Dit jaar verschuiven alle feestelijkheden naar Dok Zuid en Dok Noord. Op een doordeweekse dag staan Gentenaars daar meestal in de file. Nu zondag zijn auto’s er echter niet welkom.

Dok Noord en Dok Zuid werden met een heel specifieke reden uitgekozen. De stad wil die strook in de toekomst namelijk autovrij maken. Wanneer de Verapazbrug er is zal de stadsring verschuiven naar de Afrikalaan. De stad droomt al vele jaren van een verlenging van tramlijn 4 tot aan de Dampoort. Autoloze zondag is dus een perfecte voorproever.

Wat valt er te beleven? Heel wat rond fietsen natuurlijk: er is een fietsbeurs, een tweedehandsmarkt, een fietsherstelplaats, een hindernissenparcours, enzovoort. Voor de kinderen is er een gocarttrein, minigolf en springkastelen. Voor iets grotere kinderen is er een death-ride (vanaf 1.50m) en een vuurloop.

Op de Mobimarket kan men dan weer info inwinnen over de Lage-emissiezone; Die wordt al binnen iets meer dan drie maanden ingevoerd.

Wie toch met de wagen in de stad moet zijn moet met een aantal zaken rekening houden. Grote delen van de binnenstad zijn autovrij. Het gaat dit jaar echter niet om het hele gebied binnen de stadsring. Zo is het gebied rond AZ SInt-Lucas niet autovrij net als de ruime omgeving rond de Sint-Pietersnieuwstraat en alles ten westen van de Coupures. Ook het Rabot en de Brugse Poort zijn geen verboden terrein voor auto’s. Wie in het centrum woont en met de wagen de stad moet verlaten mag dat nog steeds en heeft daarvoor geen vergunning nodig. Wel wordt gevraagd om rekening te houden met de snelheidslimiet van 30km/u.

Nog een belangrijk detail: ook het B401-viaduct wordt afgesloten voor autoverkeer, hoewel er dit jaar geen evenementen gepland staan.