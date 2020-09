Autodief rijdt door Baudelopark en wordt opgepakt Tijs Van Puyenbroeck

12 september 2020

13u25 2

In Gent is een vluchtende autodief vrijdagnamiddag dwars door het Baudelopark gereden, een verboden zone voor auto’s uiteraard. De verdachte kwam in het vizier van de politie en probeerde te ontkomen met een bijzonder gevaarlijk manoeuvre. Tijdens zijn vlucht vielen gelukkig geen gewonden. De politie kon de verdachte even verderop oppakken. De verdachte wordt zaterdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.