Auto vliegt in gracht na klap van vrachtwagen, chauffeur in levensgevaar Wouter Spillebeen

14 januari 2020

18u53 0 Gent Op de John F. Kennedylaan ter hoogte van Sint-Kruis-Winkel in de richting van Zelzate is deze avond een chauffeur levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrdijding. Een vrachtwagen reed rond 17.30 uur achteraan op hem in.

De chauffeur vertraagde voor de lichten, maar de bestuurder van de vrachtwagen merkte dat te laat op. De vrachtwagen ramde de auto achteraan en door de enorme klap werd die weggeslingerd over de andere rijrichting tot in de gracht naast de weg. De chauffeur zat in de wagen gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij werd uiteindelijk in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.

Door het ongeval ontstond al snel een lange file. De politie slaagde er wel in om telkens een rijvak open te houden tijdens de werken. De hinder zal vermoedelijk nog een hele tijd duren terwijl de verhakkelde wagen uit de gracht wordt getakeld.