Auto van studente (19) beschoten in Oostakker: “Ik heb het gevoel dat dit nog maar het begin is” Jeffrey Dujardin

28 mei 2019

10u15 116 Gent De Edmond Ronsestraat in Oostakker is maandag rond middernacht opgeschrikt door schoten. De geparkeerde wagen van Caitlin Deraedt, een 19-jarige studente sociaal werk uit Oostakker, werd zeker vier keer beschoten. Volgens haar gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. “Iemand in mijn familie heeft heel wat schulden. Ik ben bang, ik heb het gevoel dat dit nog maar het begin is”, zegt ze.

“Minimum vier keer hebben ze geschoten op mijn Smart For Four”, zegt Caitlin. “Iedereen lag in bed toen we schoten hoorden, een zes- of zevental doffe ploffen. Waarschijnlijk hebben ze een demper gebruikt. Mijn vader keek nog door het raam en zag iemand wegrijden met een scooter. Toen hij uiteindelijk buiten ging kijken, zag hij mijn vernielde wagen.” De dader is weggereden op een zwarte scooter en had een zwarte helm aan met witte tekeningen op.

Kogelgaten

“Mijn papa is nog achter de scooter gereden, maar is hem kwijtgeraakt in een smal steegje.” De lokale politie van Gent en het labo kwamen ter plekke en namen de wagen in beslag. Het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart. “We kunnen bevestigen dat er schoten gelost zijn. Er werden een aantal projectielen aangetroffen. Het zou gaan om plastic bolletjes”, klinkt het.

Het doet echt pijn. Ik heb hard moeten werken om die auto te betalen, wat al niet makkelijk is als student Caitlin Deraedt

De auto van Caitlin werd volledig vernield, bijna alle ramen zijn verbrijzeld. Er zitten kogelgaten in het koetswerk. “Het moet dan wel een stevig wapen geweest zijn”, zegt Caitlin. “Er zitten gaten in de koffer en in de zijkant van mijn wagen. Mijn achterruit is verbrijzeld, op mijn voorruit is een kogel afgeketst. Het doet echt pijn. Ik heb zelf hard moeten werken om die auto te betalen, wat al niet makkelijk is als student. Mijn hart is gebroken”, zegt Caitlin.

Afrekening

Volgens de studente gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. “Iemand in mijn familie heeft heel wat schulden. We vermoeden dat ze hem via ons willen treffen. Hij heeft al doodsbedreigingen gehad. Ik ben bang, ik heb het gevoel dat dit nog maar het begin is. Mijn familielid is nog maar twee weken uit de cel en ze stonden hem al op te wachten.”

Caitlin beseft dat ze geluk gehad heeft. “Ik vertrek normaal rond dat uur naar mijn werk bij de bakker. Gelukkig die maandag niet. Het had veel erger kunnen aflopen.”

Het is spijtig genoeg niet de eerste keer dat de familie geviseerd wordt. “Mijn moeder heeft al doodsbedreigingen gekregen zoals ‘500 euro of we komen u vermoorden’. De wagen van mijn vader is vijf jaar geleden aangepakt door vandalen. Er werden bakstenen door de ruiten gegooid.”

Voor de familie zijn het bange dagen. Ze hoopt dat de dader snel geïdentificeerd wordt. “We hebben deze nacht niet geslapen. We zijn enorm bang en durven bijna niet meer buitenkomen. Ik kan enkel hopen dat iemand iets gezien heeft of camerabeelden heeft”, besluit Caitlin.