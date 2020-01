Auto staat rechtop tegen gevel na spectaculaire crash in Ledeberg Wouter Spillebeen & Sabine Van Damme

04 januari 2020

23u03 410 Gent Op de Hundelgemsesteenweg in Ledeberg is zaterdagavond even voor 23 uur een auto op spectaculaire wijze gecrasht. Het voertuig raakte een paaltje en belandde rechtop tegen een gevel van de huizenrij. De 19-jarige chauffeur had gedronken en raakte lichtgewond.

Volgens de politie reed de chauffeur, die alleen in de wagen zat, naar alle waarschijnlijkheid te snel. De chauffeur raakte even voorbij de spoorwegbrug een paaltje en werd zo in de lucht gekatapulteerd. Na de buiteling kwam de auto tot stilstand tegen een gevel. In de wagen werd een alcoholgeur waargenomen, dus de chauffeur werd onderworpen aan een ademtest. Daaruit bleek dat hij te veel gedronken had. Daarenboven had de chauffeur enkel een voorlopig rijbewijs waarmee hij niet in het weekend mag rijden.

In de laatste dertig jaar is het zeker al tien tot vijftien keer gebeurd. Maar zo spectaculair als nu, is het nog nooit geweest Buurtbewoners

De bestuurder kon met de hulp van omstanders uit de auto kruipen. “Hij is voor de deur van het huis gaan zitten en zei al dat hij gedronken had. Hij was duidelijk onder de indruk”, zeggen getuigen. De chauffeur is ter verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Hij kwam er met lichte verwondingen van af.

Fietsers

Het ongeval had veel slechter kunnen aflopen, weten buurtbewoners. Zo passeerden op het moment van de crash net twee fietsers op het fietspad. “Gelukkig waren ze net voorbij en zijn ze niet gegrepen”, klinkt het. Ook de schade aan de gevel valt mee. Een meter meer naar links of rechts en de auto was door het raam of door een vitrine gevallen.

Het is niet de eerste keer dat een wagen tegen een van de gevels rijdt. “In de laatste dertig jaar is het zeker al tien tot vijftien keer gebeurd”, zeggen buurtbewoners. “Maar zo spectaculair als nu, is het nog nooit geweest. Verschillende stukken van de gevels moesten de afgelopen jaren vernieuwd worden omdat chauffeurs er tegen reden.”

Bocht vernieuwd

Bewoners vragen al even om maatregelen om het verkeer af te remmen, zoals een verkeerseiland. Dat kon eventueel aangelegd zijn toen de bocht aan de spoorwegbrug, net voor de plaats van het ongeval, recent vernieuwd werd. “Bij die vernieuwing is de straat breder gemaakt, waardoor er nog sneller gereden wordt”, klinkt het. Ook een flitspaal zou een optie kunnen zijn. “Maar dat gaat blijkbaar niet, want in de ene richting mag je vijftig rijden en in de andere veertig. Flitspalen zouden dat niet aankunnen. Ik vind dat ze dan een paal moeten zetten die op zestig per uur flitst. Ze zullen er nog genoeg bij de kraag vatten”, zegt een bewoner.