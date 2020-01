Auto op neus tegen gevel na spectaculaire crash in Ledeberg Wouter Spillebeen & Sabine Van Damme

04 januari 2020

23u03 169 Gent Aan de Hundelgemsesteenweg in Ledeberg is even voor 23 uur een auto op spectaculaire wijze gecrasht. Het voertuig raakte een paaltje en belandde rechtop tegen een gevel van de huizenrij.

Volgens omstaanders vloog de auto uit de bocht. Volgens de politie reed de chauffeur, die alleen in de wagen zat, naar alle waarschijnlijkheid te snel. Mogelijk had de chauffeur ook gedronken omdat er een alcoholgeur waargenomen zou zijn, maar de politie heeft nog geen ademtest kunnen afnemen. De chauffeur raakte een paaltje en werd zo in de lucht gekatapulteerd. Na de buiteling kwam de auto tot stilstand tegen een gevel.

De chauffeur werd aanvankelijk uit de wagen geholpen door omstaanders. Hij is ter verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Hij is gewond, maar het is nog niet duidelijk hoe ernstig.

In elk geval is het momenteel beter de omgeving van de Hundelgemsesteenweg in Ledeberg te vermijden. De straat is momenteel volledig afgesloten.