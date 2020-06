Auto in water gereden in Gent: twee jongeren overleden Cedric Matthys

11 juni 2020

02u19 280 Gent Aan de Sint-Jorisbrug, vlak bij het Baudelopark in Gent, is in de nacht van woensdag op donderdag een wagen in het water terechtgekomen. De twee inzittenden, een 24-jarige man uit Evergem en een 18-jarige vrouw uit Gent, overleefden het ongeluk niet. Er waren geen andere voertuigen betrokken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In de nacht van woensdag op donderdag is iets voor half twee een wagen in het water gereden aan de Sint-Jorisbrug aan nabij Gent-Dampoort. De politie van Gent kreeg om 01.25 uur een oproep en was enkele minuten later ter plaatse. Vier agenten sprongen in het water om de inzittenden te redden, maar zijn hier niet in geslaagd. Ze kregen niet veel later bijstand van duikers van de brandweerzone Centrum. Ze haalden twee personen uit het voertuig en startten de reanimatie. Beide slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis, maar zijn daar overleden. Het ging om een 24-jarige man uit Evergem en een 18-jarige vrouw uit Gent.

Controle verloren

Hoe het ongeval gebeurde, is nog niet volledig duidelijk. We weten dat het voertuig uit de Dampoortstraat kwam en in de richting van de Sint-Joriskaai reed. Volgens de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige verloor de bestuurder de controle over het stuur. “De wagen botste tegen een hekken, waarna het in het water belandde”, zegt het parket van Oost-Vlaanderen. “We haalden het voertuig uit de water en namen het in beslag voor verder technisch onderzoek. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken.”