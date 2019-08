Auto belandt op dak na achtervolging: 2 verdachten gevat Jeffrey Dujardin

11 augustus 2019

10u39 0

In Jabbeke pleegden zaterdagnacht twee verdachten een inbraak, hun wagen kon onderschept worden door de politie die de oproep om 3.27 uur binnen kreeg. Een achtervolging van meer dan 40 kilometer startte via de E40, van West- naar Oost-Vlaanderen. Meerdere politiezones namen deel aan de achtervolging die eindigde in Drongen. Juist voorbij de afrit van de E40 liep het mis voor de verdachten. Ter hoogte van het kruispunt van de Moorteputstraat en de Brouwerijstraat vlogen ze uit de bocht en belandde de wagen op zijn dak. Twee verdachten werden gearresteerd, een man en een vrouw.