Authentiek Europa verzamelt op de Kouter Sabine Van Damme

19 augustus 2019

11u37 3 Gent Van dinsdag 20 tot zaterdag 24 augustus komt Fiesta Europa opnieuw naar Gent, samen met de zon. Fiesta Europa is een authentieke specialiteitenmarkt.

Souvernirs vergeten kopen op vakantie? Geen probleem, de komende dagen kan u dat goedmaken op de Kouter. Daar worden immers tal van kraampjes opgesteld met marktkramers uit alle hoeken van ons continent. Die brengen allemaal unieke souvenirs, typische streekproducten of culinaire specialiteiten mee. Uiteraard krijg je van dat rondkuieren dorst, en daarom is er ook een ‘internationaal terras’, met pintjes en cocktails, met paëlla, wolschotels, pizza of meer. En voor de kinderen is er een dorp met springkastelen. Voor de sfeer is er ook nog internationale livemuziek met dansbare noten.

Fiesta Europa opent morgen 20 augusuts om 12 uur, en is daarna open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 22 uur, en zaterdag van 10 tot 20 uur. Alle info op www.fiestaeuropa.eu.