Augustijnfeesten vullen leegte tussen Gentse en Patersholfeesten Didier Verbaere

03 augustus 2019

21u30 0 Gent In de Sint-Margrietstraat in Gent nabij het Patershol werden zaterdag voor de derde maal de Augustijnfeesten gevierd. Een uit de hand gelopen buurt drink van Barbier Dirk Stevens.

In 2017 vierde kapperszaak Bar Ber de 20ste verjaardag. “Ik dacht, we doen eens zot en ik liet de hele straat afsluiten. Dat is ons zo bevallen dat we vorige jaar de Augustijnfeesten startten”, zegt Dirk Stevens. De feesten danken hun naam aan het klooster van de Paters Augustijnen.

“We houden het kleinschalig tot onze straat en vullen zo een leegte op tussen de Gentse Feesten en de Patersholfeesten. Met dat verschil dat je bij ons enkel Gentenaars tegen het lijf loopt”, lacht Dirk. Met kinderspelletjes, een hapje en een drankje en verschillende optredens feesten de buren er tot een gat in de nacht.