Audi gestolen op parking Blaarmeersen Wouter Spillebeen

25 juni 2019

16u18 0 Gent De zwarte audi A5 van Bart Schelstraete uit Zottegem is afgelopen zondag gestolen op de parking van de Blaarmeersen tijdens de Keizer Karel Cup. De eigenaars roepen eventuele getuigen op om de politie te contacteren.

De wagen met nummerplaat 1-FPA-144 stond geparkeerd op de parking ter hoogte van de wielerpiste Eddy Merckx. Tussen 15 en 17 uur verdween de auto. “We hebben eerst de hele parking afgezocht en hebben dan aangifte gedaan bij de politie”, vertellen de eigenaars.

Aan de uitrit van de Blaarmeersen staat geen camera, maar de politie kan mogelijk een spoor vinden via andere camerabeelden. De wagen staat nationaal geseind. Intussen doen de eigenaars zelf een oproep naar getuigen. “Alle tips zijn welkom”, zeggen ze. “De wagen is te herkennen aan een kleine scheur ter hoogte van de mistlamp aan de bestuurderszijde en de getinte ruiten achteraan.”

Wie de diefstal zag gebeuren of wie de wagen ziet, kan de Gentse politie contacteren via het online contactformulier of op het nummer 09 266 61 11.