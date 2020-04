Atheneum Wispelberg gaat bij kwetsbare leerlingen thuis langs en vraagt hen om naar school te komen Jill Dhondt

18u19 2 Gent Leerlingen moeten met nieuwe leerstof aan de slag, en dat is voor veel gezinnen onhaalbaar. Het stadsatheneum Wispelberg spoort kwetsbare leerlingen daarom actief aan om naar school te komen, waar ze in een rustige omgeving kunnen werken. Onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen) vraagt andere scholen hetzelfde te doen.

Voor de paasvakantie mocht het Atheneum Wispelberg enkel leerlingen van ouders met risicoberoepen opvangen. Na de vakantie mag de school haar deuren ook openzetten voor kwetsbare kinderen. Dat gaf een instroom van kinderen die hun schoolwerk verwaarloosden, en op aandringen van hun ouders naar school komen. De erg kwetsbare leerlingen bleven echter nog steeds weg.

“Het gaat dan om leerlingen met problemen thuis of op leervlak, zij haken in deze periode volledig af”, geeft directeur Hilde Van Beveren aan. “Ze antwoorden niet op onze berichten, dienen geen taken in, en lopen daardoor een enorme achterstand op. Veelal zijn het leerlingen die voordien al worstelden met hun punten.”

Het zal vooral een kwestie zijn van de ouders te overtuigen. Veel ouders zijn zo bang voor besmetting dat ze hun kinderen thuis willen houden Directeur Hilde Van Beveren van Atheneum Wispelberg

Deze week gaan een leerkracht en een opvoeder langs bij de kinderen thuis, om hen met aandrang te vragen op school te komen werken. “Het zal vooral een kwestie zijn van de ouders te overtuigen. Veel ouders zijn zo bang voor besmetting dat ze hun kinderen thuis willen houden. In andere gevallen zijn ze gewoonweg niet op de hoogte van de verwachtingen tegenover hun kind. Ze spreken de taal niet, en kunnen daardoor de berichten niet lezen op Smartschool. Door langs te gaan willen we hen meegeven wat we verwachten van hun kinderen, en wat we aanbieden.”

Rustige omgeving

Schepen Elke Decruynaere deed een oproep naar andere scholen om het voorbeeld van Wispelberg te volgen. “Ik merk dat leerkrachten en ouders ongelooflijk hun best doen om leerlingen te bereiken. Voor kinderen die in een kleine ruimte wonen met veel andere mensen of grote armoede ervaren is het niet haalbaar om thuis nieuwe leerstof te verwerken. Vandaar mijn oproep om kwetsbare kinderen naar school te laten komen. Daar kunnen ze in een rustige omgeving, met stabiel internet, computers en begeleiding aan de slag. Wij garanderen dat alles op een veilige manier gebeurt.”