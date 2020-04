Astmapatiënte en schilder Karen (37) wil honderd kamers van coronapatiënten opfleuren: “Ik weet hoe het voelt om met zuurstoftekort in het ziekenhuis te liggen” Wouter Spillebeen

22 april 2020

17u39 4 Gent Karen Vande Casteele (37) heeft het door medische problemen niet makkelijk in de coronatijden, maar toch gebruikt de kunstenares al haar tijd om COVID-patiënten een hart onder de riem te steken. Ze wil honderd ronde lampen beschilderen om in de ziekenhuiskamers van het UZ te zetten. “Elk moment dat ik energie heb, wil ik creatief invullen.”

“Toen ik zelf met zuurstoftekort in het ziekenhuis lag, kon ik me niet concentreren op de televisie. Het is voor iemand die dat meemaakt te moeilijk om een verhaal te volgen, het is alsof je hoofd vol watte zit. Ik zat altijd maar te staren op het rode lichtpuntje van de televisie”, zegt Karen Vande Casteele. Omdat ze maar al te goed weet hoe het voelt om met zware longproblemen in het ziekenhuis te liggen, wil ze de hard getroffen coronapatiënten in het UZ helpen. “Ik wil hen iets moois geven om naar te kijken terwijl ze vechten.”

Karen werd geboren met een ernstige vorm van astma en kampt daardoor met heel wat gezondheidsproblemen. “Vroeger heb ik veel school gemist en ben ik veel ziek geweest. Telkens kwam ik erdoor met zware medicatie. Tien jaar geleden heb ik een bijzonder zware astmacrisis doorgemaakt die het gevolg was van een virus. Dat heeft acht weken aangesleept. Daardoor zijn mijn bijnieren uitgevallen en heb ik nu de ziekte van Addison, waardoor mijn lichaam geen adrenaline of cortisone aanmaakt. Mijn energie is altijd laag en het risico op een infectie is hoog. Zo zie je maar dat gezondheid als dominosteentjes kan vallen”, vertelt Karen.

Opfleuren

Omdat ze zo’n hoog risico loopt op een infectie, moet ze in coronatijden constant volledig afgeschermd leven. “Mijn ouders brengen één keer per week eten. We babbelen dan wat, zij van in de voortuin en ik vanuit het raam van mijn appartement. Dat is het dan ook. Ik heb kleine neefjes en nichtjes en ik zou hen heel graag nog eens knuffelen. Maar ik ben niet de enige die het zwaar heeft.” Daarom wil ze haar talent en tijd aanwenden om anderen te helpen.

Karen maakt onder de naam De Ukkeplukjes geïllustreerde kinderboeken, schilderijen en wenskaarten. “Ik schilder met zelfgemaakte olieverf en aquarel, want alleen dat pakt niet op mijn adem. Ik beschilder al langer bolle lampen en de mensen vinden die gewoonlijk erg mooi. Nu heb ik me voorgenomen om er zo honderd te beschilderen. Zo kan ik de tijd dat ik energie heb zo goed mogelijk creatief invullen en ik kan er mensen mee opfleuren.”

Materiaal

Karen nam contact op met haar arts in het UZ, die nu ook op de COVID-afdeling staat. De diensten zijn enthousiast en bekijken of het haalbaar is om de staande lampen in de kamers te plaatsen. Maar om de schilderwerken te kunnen maken, heeft Karen nog materiaal nodig. “Daarom ben ik op zoek naar bolle Fadolampen van de IKEA, liefst in hun originele doos zodat ik ze makkelijk kan stapelen. Ik heb er nog maar een vijftal. Daarnaast heb ik de juiste verf nodig, want ook dat raakt op.” Wie Karen kan helpen met haar hartverwarmende project, kan contact opnemen op het e-mailadres karenvandecasteele@gmail.com.