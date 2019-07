Asfalt-ploeg keert terug naar huis. Wittemolenstraat waarschijnlijk nog drie weken langer in het stof. Erik De Troyer

13 juli 2019

18u07 0 Gent Vrijdag – net voor het bouwverlof – zou de Wittemolenstraat na meer dan 7 maanden stof en vuil een nieuwe asfaltlaag krijgen. Vier vrachtwagens met asfalt, pletwalsen en een asfalteermachine stonden klaar... maar keerden onverrichter zake naar huis. “Nu zitten we zeker nog maanden in het stof”, klagen de bewoners.

In januari al begon de heraanleg van de Wittemolenstraat, die met recht en reden bekend stond als één van de slechtste straten van Gent. De rioleringen waren er stuk en daardoor zaten er diepe kuilen in het oude wegdek. “Toen die aannemer hier in januari begon dachten we dat ze op een maand wilden klaar zijn. Zo hard zijn er er in gevlogen”, zegt André Van Cauteren die al dertig jaar in de straat woont. “De werken gingen enorm vooruit. De voorbije maanden liep hier nog wel werkvolk maar er gebeurde zeer weinig.”

“We keken er echt naar uit om eindelijk van het stof verlost te zijn. Als het geregend heeft valt het mee maar na de recente droge weken waaide het stof hier gewoon naar binnen. Men bleef ook massaal door de straat rijden”, zegt André.

Vrijdagochtend stond de onderaannemer klaar om de Wittemolenstraat een nieuwe laag asfalt te geven. Het asfalt was al klaar om te gieten en de zware machines stonden op hun plaats. Twee uur later was de ploeg weer weg en had de straat nog steeds geen asfalt. Bovendien begint volgende week het bouwverlof waardoor er zeker drie weken niet gewerkt kan worden. “Eigenlijk had de hele straat nu klaar moeten zijn maar we hebben geen asfalt, geen voetpaden en geen parkeerplaatsen”, zegt André.

Het probleem zat zich blijkbaar in de ondergrond voor het asfalt. Dat was niet vlak genoeg aangelegd en bovendien was er een laag grind aangelegd over alle rioolputten. Daardoor riskeerden die dicht geasfalteerd te worden. De hele operatie zou zo’n 40.000 euro gekost hebben.

Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) zegt dat de stadsdiensten niet op de hoogte zijn gebracht van het probleem. “We zullen maandag bekijken wat er nog kan gebeuren. Het is niet omdat het bouwverlof is dat er helemaal niet meer gewerkt kan worden. We kijken of we de straat toch nog kunnen laten asfalteren de komende weken.”

“Heel onze straat daverde toen dat grind hier werd aangelegd. Ik hoop dat ze dat niet opnieuw moeten doen”, zegt bewoonster Francine Huys. “Ik had gehoopt dat ik wat minder zou moeten kuisen vanaf vrijdag maar we zullen nog wat moeten doorzetten.”