Artistieke richtingen scoren: Conservatorium HOGENT wint Campus Cup van Canvas Sabine Van Damme

25 juni 2020

23u40 13 Gent In een spannende finale is donderdag beslist dat de Campus Cup naar het Conservatorium van de HOGENT, ook bekend als het KASK, gaat. Ver moet die alvast niet verhuizen, want vorig jaar won de Rechten van de UGent de trofee.

Na 23 afleveringen waren de twee finalisten van de Campus Cup bekend. Het KASK van Gent zou strijden tegen de opleiding Drama van de Luca School of Arts, het vroegere Lemmensinstituut, uit Leuven. Het was opvallend dat de finalisten twee artistieke opleidingen waren. In de halve finales had het KASK de Geneeskunde van de UGent eruit geknikkerd, Drama leerde de Wiskunde van de Uantwerpen een lesje.

Otto-Jan Ham leidde de spannende finale in goede banen. De studenten die voor het Conservatorium HOGENT speelden waren Yassine, Timoty, Renaat en Geertje. Zij krijgen de wisselbeker mee naar huis.

Campus Cup, een programma van Woestijnvis, behaalde ook goede punten, met gemiddeld 317.949 kijkers voor de eerste 17 afleveringen.