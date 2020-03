Artiesten zijn de pineut: “Wij krijgen nooit iets” Sabine Van Damme

13 maart 2020

12u44 40 Gent De overheid doet inspanningen om al wie getroffen is door de coronacrisis toch iets van financiële tegemoetkoming te geven. “Maar wij, de artiesten, dreigen opnieuw uit de boot te vallen”, zucht volkszanger Wim Claeys. Hij kreeg gisteren al dertien annulaties binnen.

“Gewoon alles wordt momenteel geannuleerd”, zegt Wim Claeys. “En het ziet ernaar uit dat wij, de kleine artiesten, opnieuw niks gaan krijgen. Gelukkig zijn we het gewoon om altijd uit de boot te vallen. Zijn we ziek en kunnen we niet optreden? Pech, dan verdienen we niks. Scheelt er iets met een organisatie waardoor een optreden wordt afgelast? Ook pech voor ons. Gelukkig zijn wij lieve mensen.”

“Artiesten zijn altijd de pineut. Wij hebben geen vakbond waar we onze nood kunnen gaan klagen. Wij staan onbeschermd in ons vak. Aangezien alles voor de komende dagen en weken is geannuleerd, heb ik mij aan het schrijven gezet, nieuwe liedjes voor de Gentse Feesten. Maar dat kan ook geen weken duren natuurlijk. Als het hier financieel niet meer houdbaar is, zal ik dan wel op straat gaan spelen. Gelukkig geef ik nog enkele uren les aan een muziekschool ook. Dan komt er toch nog iets binnen. Dat kunnen niet al mijn collega’s zeggen.”