Arteveldehogeschool ziet opvallende stijging in aantal inschrijvingen voor leraren- en zorgopleidingen Jill Dhondt

25 augustus 2020

10u01 1 Gent Meer studenten kiezen dit jaar voor de zorg- en lerarenopleidingen, zo blijkt uit de eerste inschrijvingscijfers van de Gentse Arteveldehogeschool. Niet alleen de opleiding Verpleegkunde, maar ook andere opleidingen binnen de gezondheidszorg zitten in de lift, net als onderwijsopleidingen.

Verschillende hogescholen zien een stijging in het aantal inschrijvingen voor de opleiding Verpleegkunde, maar de Arteveldehogeschool ziet daarnaast ook een groei in het aantal inschrijvingen voor andere zorgopleidingen, waaronder Mondzorg en Logopedie, Ergotherapie en Audiologie. De school noteert alvast vijftien procent meer studenten tegenover vorig jaar.

Maatschappelijk belang

Directeur van de gezondheidsopleidingen Patricia Claessens ziet de coronacrisis als een belangrijke factor. “Het belang van deze beroepen voor onze maatschappij werd onderstreept door de coronacrisis. Studenten zagen dat deze jobs enorm veel betekenis hebben. De maatschappelijke meerwaarde van de zorgberoepen is de voorbije maanden zeer zichtbaar geworden en zal volgens ons verder bijdragen tot een algemene stijging van het aantal studenten in deze opleidingen.”

Lerarentekort

Ook bij de lerarenopleidingen ziet Arteveldehogeschool een stijging in het aantal inschrijvingen. Een opmerkelijke groeier is de opleiding tot kleuteronderwijzer. Daar is het aantal nieuwe studenten gestegen met meer dan vijftig procent. “Mensen zoeken meer dan ooit een job met perspectief”, beseft Veerle Martens, hoofd van de Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs. “Veel sectoren zijn getroffen door de coronacrisis, maar het onderwijs en de zorgsector blijven een vaste waarde.”

Studeren en werken

Opvallend: in zowel de zorg- als lerarenopleidingen is de populariteit vooral te danken aan de zij-instromers. Dat zijn studenten die na een eerdere studie of tijdens hun carrière verder studeren. “We hebben dan ook ingezet op flexibele trajecten om een combinatie van studie en werk mogelijk te maken. Zo kun je vanaf september de opleiding Verpleegkunde in afstandsonderwijs volgen. Aanvullend zijn er verschillende verkorte trajecten waardoor een extra bachelordiploma behalen eenvoudiger wordt.”