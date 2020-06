Arteveldehogeschool zet digitale studieruimte op voor studenten om samen te blokken Jill Dhondt

11 juni 2020

14u34 0 Gent Bibliotheken en andere bloklocaties zitten gewoonlijk vol rond deze periode. Studenten komen daar samen om zoveel mogelijk kennis op korte tijd in hun hoofd te rammen, omringd door lotgenoten. Dit jaar moeten ze dat echter van thuis uit doen, aangezien samenkomen in grote groepen nog geen optie is. Om elkaar toch te vinden, maakte de Arteveldehogeschool een digitale studieruimte aan waar studenten samen kunnen blokken.

De digitale blokruimte stelde de Arteveldehogeschool op voor studenten met specifieke onderwijsnoden. Via videochat kunnen een twintigtal studenten elkaar daar ontmoeten, om te studeren en elkaar morele steun te geven. Studiecoaches van de hogeschool zorgen voor permanentie zodat studenten de hele tijd vragen kunnen stellen. Drie keer per dag is er mogelijkheid tot gesprek of een gezamenlijke pauze.

“Voor heel wat studenten is deze coronatijd geen evidente periode”, zegt Hanne Dauw van de hogeschool, “dus proberen we begeleiding te voorzien in zoveel mogelijk vormen. Tijdens de gesprekken in de studieruimte kunnen studenten hun hart luchten en vragen stellen rond bijvoorbeeld studieplanning en studiemethode.” Studente Lente ziet zo’n gezamenlijk pauze alvast als een meerwaarde: “Ik ben daar vooral om gezellig een pauze te nemen en even mensen te zien. Dat is een goede motivatie om verder te studeren.”