Arteveldehogeschool zet deuren open voor foto-expo ‘Gent van boven bekeken’ Wietske Vos

13 oktober 2020

12u46 1 Gent Op donderdag 15 en vrijdag 16 oktober 2020 zet Arteveldehogeschool de deuren van haar campus aan Kantienberg open voor het publiek. Naar aanleiding van de Erasmusdays 2020 organiseert de hogeschool een foto-expo over Gent, gezien door de ogen van Erasmusstudenten. De grootste blikvanger is Gent zelf: op de bovenste verdieping heb je een uniek panoramisch zicht op de Gentse binnenstad.

Het Erasmusprogramma brengt jaarlijks duizenden internationale studenten naar België op uitwisseling. Ter gelegenheid van de Erasmusdays 2020, een driedaags Europees evenement waarop hogescholen en universiteiten de impact van Erasmusprojecten in de kijker zetten, stelt Arteveldehogeschool een reeks foto’s van deze studenten tentoon.

“Om de internationale studenten zich snel thuis te laten voelen, organiseerden we de afgelopen jaren elk semester een fotografieworkshop waarin we hen vroegen vast te leggen hoe zij Gent ervaren,” vertelt Nich Yilmaz (Dienst Internationalisering, Arteveldehogeschool).

Grote expo in 2021

Uit die vele foto’s maakte Yilmaz een selectie om uit te stallen tijdens de Erasmusdays. Ster van de expo is de stad zelf: vanop de bovenste verdieping van de campus heb je dankzij de centrale locatie en de glazen wanden een uniek panoramisch zicht op de Gentse binnenstad.

De selectie van foto’s op de expo is slechts een voorproefje van het materiaal dat Yilmaz in de loop der jaren heeft verzameld. Om het volledige werk van de afgelopen jaren te laten zien, organiseert Yilmaz in het voorjaar van 2021 een grote expo.

De expo ‘Gent van boven bekeken’ is zonder afspraak en gratis te bezoeken op 15 en 16 oktober, telkens van 13 tot 17 uur. Campus Kantienberg, Voetweg 66.