Arteveldehogeschool trapt 20ste academiejaar af met mix van online en live startevent: “Veel meer docenten en personeel betrokken” Wietske Vos

15 september 2020

18u52 1 Gent Tony Van Parys, voorzitter van Arteveldehogeschool, knipte vandaag rond 16.30 uur het officiële openingslintje voor het nieuwe academiejaar door. Alleen deed hij dit niet live, maar wel in een filmpje dat op 10 van de 13 campussen op hetzelfde tijdstip werd vertoond. Medewerkers konden op een van de campussen een plekje reserveren óf het event thuis online volgen. De auditoria mochten voor de helft geboekt worden.

In Auditorium 3 van de campus aan de Voetweg, waar zo’n 200 personen hadden gereserveerd, zag Tony Van Parys zichzelf op het scherm het nieuwe academiejaar van Arteveldehogeschool openen. Precies om 16 uur begon daar en op 9 andere campussen het startevent, dat voornamelijk bestond uit een vooraf opgenomen filmpje waarin directeur Tomas Legrand en voorzitter Tony Van Parys terugblikken op vorig jaar en hun plannen voor het nieuwe jaar uit de doeken doen. Daarnaast zette het filmpje een selectie van de verwezenlijkte projecten van docenten en studenten in de kijker. Actrice Pascale Platel praatte alles aan elkaar.

“De medewerkers die het startevent liever van thuis uit bijwonen, kregen een half uur voordien een link toegestuurd”, zegt woordvoerder Imran Uddin. “Zo zijn zij ook virtueel aanwezig. Bovendien kan wie van thuis uit meevolgt, via een Yammergroep vooraf, tijdens en na ervaringen uitwisselen. Op deze manier zijn er veel meer docenten en personeelsleden bij het startevent betrokken dan andere jaren.” Hij sluit niet uit dat een dergelijk concept ook geschikt is voor postcoronatijden, “althans wat het online aspect betreft. De receptie en het live netwerken zijn niet te vervangen”.

In het filmpje lichtte directeur Tomas Legrand ook het concept @home@campus toe. Dit betekent dat voor alle studenten een doordachte combinatie wordt uitgewerkt van tijd op de campus en lesactiviteiten online. Voor ‘live’ lessen krijgen eerstejaarsstudenten en internationale studenten voorrang. Zo vinden zij snel verbinding met de opleiding, medestudenten en docenten, is de redenering. Maar ook de studenten uit de andere jaren krijgen sowieso voor bepaalde vakken les op de campus.

Lustrumfeest

Arteveldehogeschool begint aan zijn 20ste academiejaar en dat wil de hogeschool ook vieren. “Bedoeling was om dat in december dit jaar te vieren met een groot lustrumfeest”, zegt voorzitter Tony Van Parys. “Maar dat kan niet in deze coronatijden: we willen daar zo’n 1.000 mensen voor uitnodigen. Daarom hebben we beslist het een jaar uit te stellen.” Het feest is nu gepland op 11 december 2021.