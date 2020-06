Arteveldehogeschool: “Stage op afstand in toekomst meer de trend” Wietske Vos

Gedwongen door het coronavirus volgen veel studenten momenteel stage van thuis uit. Arteveldehogeschool polste bij studenten en stagebedrijven van de opleiding Grafische en Digitale Media naar hun ervaringen met deze vorm van stage lopen. Conclusie: 'telestage' wordt 'het nieuwe normaal', al zijn er duidelijk ook tegenstanders: "Een mix van fysiek gaan werken en telewerken heeft een groter leereffect."

De stages van de opleiding aan Arteveldehogeschool lagen vast vóór Covid-19 uitbrak. “Voor onze docenten, stagebedrijven en natuurlijk ook studenten was het heel moeilijk en onzeker hoe deze stages in deze bevreemdende periode zouden verlopen”, zegt Inge De Canck, stagecoördinator van de opleiding Grafische en Digitale Media. “Vooral de vraag of deze zorgwekkende ontwikkelingen invloed zou hebben op de leercurve van de studenten, hield ons bezig. Daarom vonden we het interessant om eens te kijken hoe alle partijen dit ervaren, nu alle studenten aan hun stage bezig zijn.”

Stage van op afstand

Over het algemeen zijn de reacties positief op telestage als oplossing voor stage lopen in coronatijden. “Ik heb geen probleem met telewerken, omdat ik blij ben dat ik toch stage kan lopen in deze omstandigheden”, vertelt studente Freya. “Al zou het natuurlijk leuker zijn om te werken in het gebouw zelf en op die manier meer sociale contacten te hebben.”

“De studenten werken zich vlot in. Alles loopt beter dan we hadden verwacht, grotendeels door de positieve attitude van de studenten”, zegt Stephan Caenen van grafisch softwarebedrijf Esko, één van de stagebedrijven.

Ook in de toekomst?

De meningen zijn echter verdeeld over of dit betekent dat telestages aan belang kunnen winnen in de toekomst, ook na corona. Studente Freya is geen voorstander: “Werken is: opstaan, vertrekken naar het werk en daarna weer naar huis komen. Nu is er geen onderscheid.” Ook Stephan Caenen geeft de voorkeur aan een fysieke stage: “Je kunt nu geen lichaamstaal interpreteren. Je merkt dat de student ergens mee zit, maar je kunt niet zien of het gaat om stress, vermoeidheid of een onduidelijkheid. De studenten komen helaas ook te weinig in contact met collega’s van andere afdelingen. Technisch is de sector klaar voor meer telewerk, maar op menselijk vlak niet. Dat laatste is vrijwel onoplosbaar.” Volgens Caenen kan een telestage soms ook heel eenzaam zijn voor studenten.

Het juiste materiaal

Dat de één voor is en de ander zijn bedenkingen heeft, valt deels te verklaren door de brede waaier aan soorten bedrijven in deze sector. Niet alle studenten hebben bijvoorbeeld het juiste materiaal in huis om aan de slag te gaan. Sofie Demeyer van Digital Dot, specialist in digitale printers: “Het is jammer dat onze stagiair onze 3D-printtechnologie nu van iets minder dichtbij kan meemaken. Maar daar hebben we iets op gevonden. De stagiair heeft zelf een kleine 3D-printer. Dus hebben we materiaal bij hem thuis laten leveren. Zo kan hij zijn ontwerpen toch 3D-printen.” Ook andere bedrijven hebben materiaal opgestuurd. “Om de studenten te laten meedraaien in de dagelijkse software ontwikkeling, hebben we bij elk van de stagiairs twee computers thuis bezorgd”, vertelt Caenen van Esko.

Toch ziet Demeyer ook nadelen: “Ontwerpen, brainstormen of tekenen kunnen perfect van thuis uit gebeuren. Maar als productie – zoals 2D- of 3D-printen – deel uitmaakt van het bedrijf, is fysieke aanwezigheid toch soms noodzakelijk. Ook snuif je minder het professionele leven op en maak je automatisch iets minder deel uit van het team.”

Een grote meerwaarde aan een telestage is het leren bellen via videocall, iets waar studenten normaal geen fan van zijn. De stagebegeleiders bellen ook meer met hun stagiairs dan vroeger. Stagementor van de opleiding Annick Van Kerckhove: “Ik maak nu gebruik van andere kanalen om met de studenten te communiceren. Ze mochten mij vroeger altijd bellen, maar dat deden ze enkel in geval van problemen. Nu wordt sneller een videogesprek opgestart. Via een MS Teams-meeting kun je vroeger in het begeleidingsproces feedback geven. De student deelt live een verslag en krijgt onmiddellijk een beoordeling. Tijdswinst voor iedereen. Idem voor het contact met bedrijven.” Ze is er dan ook van overtuigd dat stages in de toekomst zullen evolueren.

Nieuwe trend?

Ook Sofie Demeyer van Digital Dot gelooft in een andere vorm van stage in de toekomst: “De algemene trend zal volgens mij meer telewerk inhouden, zowel in stages als op professioneel vlak. Iedereen is daar nu zo mee vertrouwd geraakt in de voorbije periode. Mits wederzijds vertrouwen en toewijding is telewerken niet minderwaardig aan fysiek op kantoor zijn, maar zoals gezegd is dit afhankelijk van het takenpakket en de werkomgeving.”

Stagecoördinator Inge De Canck blijft echter kritisch of telestage in deze sector het nieuwe ideaal wordt voor elke stage: “Telewerken is mogelijk in sommige van onze afstudeerrichtingen, maar niet bij allemaal. Studenten Audiovisual Design of Printmedia kunnen nauwelijks op afstand werken. Ik ben geen voorstander van een volledige stage op afstand. Een mix van fysiek gaan werken en telewerken heeft een groter leereffect. Een sociale werkomgeving is onmisbaar om ook aan de soft skills te werken. Veel studenten hebben het soms persoonlijk moeilijker door het gebrek aan sociale contact. De druk die ze ondervinden valt niet te onderschatten. Gelukkig stellen bedrijven zich enorm flexibel op ondanks de korte tijd waarin ze zich moesten aanpassen. Als opleiding zullen wij ook lessen moeten trekken uit deze ervaring, om klaar te staan voor wat misschien het nieuwe normaal wordt.”