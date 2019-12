Arteveldehogeschool lanceert richting om klimaatproblemen op te lossen Yannick De Spiegeleir

16 december 2019

19u41 1 Gent De Arteveldehogeschool trapt dinsdag de eerste Climate Lab af – een concept waarvoor de hogeschool al een prijs op Europees niveau won. Daarbij werkt een internationale groep studenten uit verschillende opleidingen samen om concrete oplossingen te vinden voor de klimaatproblematiek. De hogeschool werkt daarvoor intensief samen met stad Gent.

Climate Lab maakt deel uit van 3ID-LABS, een korttijdig onderwijsprogramma dat de hogeschool in 2018 lanceerde.

We hebben al heel wat breed inzetbare producten ontwikkeld, zoals een app voor kwetsbare mensen om makkelijk een pro-Deoadvocaat te vinden. Of een educatieve toolkit voor kinderen die thuis geen Nederlands spreken. Maar in het voorjaar van 2020 richten we ons specifiek op het klimaat. Bij zo’n ruime problematiek zijn concrete en toepasbare oplossingen niet vanzelfsprekend. Met Climate Lab kunnen we grensverleggende oplossingen ontwikkelen die direct geïmplementeerd kunnen worden,” vertelt Isabelle Vandevyvere, LAB master van 3ID-LABS

De hogeschool werkt daarvoor intensief samen met de stad Gent. “Via praktijksituaties krijgen we een goed beeld van welke noden er zijn in Gent met betrekking tot het klimaat. Door in te spelen op wat onze stad nodig heeft, hopen we ook tools te ontwikkelen die zowel regionaal als in de bredere samenleving ingezet kunnen worden.”