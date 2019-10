Arteveldehogeschool informeert ouders over studeren in hoger onderwijs Yannick De Spiegeleir

29 oktober 2019

17u32 0 Gent Arteveldehogeschool organiseert op maandag 4 november 2019 een gratis infoavond studeren in het hoger onderwijs gericht op ouders. “Ouders hebben een grote invloed op de studiekeuze van hun zoon of dochter, maar weten vaak niet wat er in het hoger onderwijs veranderd is ten opzichte van vroeger,” zegt Lieselot Buyle, medewerker van de dienst Studieadvies van Arteveldehogeschool.

Wat is leerkrediet? Hoe geraak je aan een kot? Wat is het verschil tussen een bachelor en een graduaat? Wat is de rol van een ouder tijdens het studiekeuzeproces? Wanneer je kind gaat studeren, rijzen er heel wat vragen.

Het hoger onderwijs onderging de laatste jaren heel wat veranderingen. Het is daarom niet altijd even duidelijk waarmee je als kandidaat-student en ouder rekening moet houden. “Terwijl je als ouder wél een grote rol speelt in de studiekeuze van je kind,” stelt Lieselot Buyle.

Om ouders van toekomstige studenten wegwijs te maken in het hoger onderwijs, organiseert Arteveldehogeschool een infoavond voor ouders. De nadruk ligt op concrete en objectieve informatie over studeren in het hoger onderwijs, ongeacht de opleiding of instelling die je kiest.

“De infoavond is in de eerste plaats gericht naar alle ouders en begeleiders van studenten die binnenkort starten in het hoger onderwijs, maar ook kandidaat-studenten zijn welkom,” licht Lieselot Buyle toe.

Inschrijven

De infoavond is gratis en gaat door op campus Kantienberg van 19.30 tot 21.30 uur. Achteraf kunnen de deelnemers bijpraten op de receptie. Inschrijven kan via de website van Arteveldehogeschool.